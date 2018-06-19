Підняття ціни проїзду у Києві: що обіцяють змінити та кому підвищать зарплатню

Є люди, які люблять трамваї за історичний шарм. До того ж це, найекологічніший наземний громадський транспорт. Щодня містом курсує 300 трамваїв, які перевозять 400 тис пасажирів. У столиці є 3 депо.

Торік місто придбало 27 нових вагонів українського та польського виробництва. Вони оснащенні кондиціонерами, мають тихий хід та низьку підлогу. Щоб таких більшало і місту було, за що оновлювати вагони, в липні проїзд в громадському транспорті планують підвищити вдвічі – до 8 грн.

Водії трамваїв навпаки, з нетерпінням чекають подорожчання. Бо лише тоді їм нарешті підвищать зарплату. Місячна платня в них в середньому від 5 до 8 тис.

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У Київпастрансі не заперечують – зарплата на підприємстві в майже півтора разу нижча за середню в Києві. Ситуацію може виправи лише підвищення ціни за проїзд. Востаннє квитки дорожчали 2015-го.

Щоб зменшити витрати, Київпастранс щодня ловить так званих зайців. До цього нещодавно навіть долучилася столична поліція. За день штрафують до двох сотень безбілетників.

Позбутися зайців допоможе електронний квиток – без якого просто не поїдеш.

До слова, на сайті Київської міської ради зареєстровано петицію з вимогою встановлення безкоштовного проїзду в громадському транспорті столиці.

Опубліковано Червень, 19 в 15:04



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