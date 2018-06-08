Підвищити життя та зарплати до європейських – мета Анатолія Амеліна в Нових лідерах

Вивести економіку із застою, підвищити життя та зарплати до рівня європейських – не так складно, як це малюють політики. Так вважає фіналіст першого відбіркового етапу національного телепроекту Нові лідери Анатолій Амелін – інвестбанкір з майже 20-річним стажем.

Каже, для цього треба лише розробити якісну стратегію розвитку, якої в України не було за всі роки незалежності. В Анатолія такий проект вже є.

Рівень життя вищий, ніж у європейських країнах. Середня зарплата – 2,5 тисячі доларів, пенсія – більше тисячі. Таких показників наша економіка може досягти до 2030 року, впевнений Анатолій Амелін.

Дивіться: Врятувати тисячі життів – мета Ірина Заславець на Нових лідерах

Завдяки йому в українську економіку вдалося залучити понад 2 мільярди доларів. Впевнений, успіх будь-якого проекту – від маленького бізнесу до економіки цілої країни – у правильному плануванні. Держави, що мають чітку стратегію, розвиваються у 2-3 рази швидше.

Факти ICTV писали про ще одного учасника телепроекту Нові лідери – Олексія Паращенко – автор проекту Безкоштовний спорт дітям.

Опубліковано Червень, 08 в 11:31



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.