Підземні ходи монахів і музичний фонтан: що подивитись у Вінниці і ціни

Вінниці пощастило, Південний Буг омиває місто з усіх боків. І майже всюди берег – своєрідний оглядовий майданчик, з якого відкриваються неймовірні панорами.

Місто музеїв, соборів і старовинних костелів.

У кав’ярні зберегли традиції чаювання. Сто років тому напій був чи не вагу золота, тож зберігали його у спеціальних металевих коробочках.

Ароматний напій із тістечком коштує до 60 гривень. У Вінниці дивують і новими туристичними маршрутами.

Екскурсії підземними ходами – новинка для туристів. Навіть для вінничан це справжнє відкриття. Цими підземеллями користувалися монахи-капуцини.

Атмосферу прогулянок підсилюють вітражі відомого Адама Салони-Добажанського. Гра світла – кубізм і модернований підхід до біблійних сюжетів просто зачаровує.

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Екскурсія підземеллями обійдеться у 70 грн. Але у місті чимало місць можна побачити безкоштовно. Наприклад, візитівку Вінниці – столітню Башту на Європейській площі. А ще Миколаївську дерев’яну церкву 18-го століття. Вона – одна з небагатьох в Україні, що збереглася в оригінальному вигляді.

Заговорили пам’ятники завдяки спеціальному додатку. Це теж вінницька туристична новація.

Помилуватися пам’ятками можна навіть з вікна трамваю. Та аби сповна пізнати місто, треба щонайменше два дні. Переночувати можна у готелі чи хостелі – тут їх удосталь, як і ресторанів та кафе. Вікенд із житлом, харчуванням та екскурсіями обійдеться від 1,5 до 2 тис. грн.

Потрапити до Вінниці дуже просто – сюди їздять потяги, автобуси та маршрутки. Головне бажання поринути в атмосферу міста із своєрідним стилем.

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Опубліковано Липень, 27 в 12:38



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