Пішли у контрнаступ: бійці ООС відбили тренувальну атаку бойовиків

На спеціальний полігон, на Луганщині, гелікоптером летять десятки офіцерів різних підрозділів, що тримають лінію оборони по всьому фронту. Сьогодні бійці 59 бригади демонструватимуть навички відбиття атаки умовного ворога. При цьому армійці за допомогою танків підуть в контратаку. За умов нинішньої позиційної війни – такі маневри та злагодженість дій підрозділів бригади ключові для вдалої операції.

Легенда навчань наближена до бойових умов. Взводний опорний пункт раптово атакують бойовики. Після кількахвилинного бою піхота бригади змушена відійти на підготовлені позиції. Командування підрозділу залучає проти танків ворога протитанковий резерв. Вирівнявши ситуацію на полі бою наші бійці йдуть у контрнаступ.

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Під прикриттям танків нарешті вдається викликати броньовану машину для евакуації пораненого. Також на поле умовного бою приїздить спеціальний тягач аби відтягнути пошкоджений БРДМ. Тут важливо особовому складу оцінити небезпеку для власного життя.

Такі навчання для злагодження особового складу на полігонах поблизу передової відбуваються постійно. Командувач обєднаного оперативного штабу Сергій Наєв запевнив – під час наступу до оборони позицій командирам підрозділів надається дозвіл для застосування важкого озброєння.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як морські піхотинці США та України провели навчання біля Криму.

Опубліковано Серпень, 27 в 17:12



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