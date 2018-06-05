Пішов у вічність. Яким запам’ятався відомий український режисер Леонід Кантер

Веселий, трохи авантюристичний, і дуже-дуже творчий. 11 років тому журналіст Леонід Кантер залишив бетонний Київ заради закинутого хутора на Чернігівщині.

До сьогодні Обирок був туристичною меккою, аж поки не з’явилось страшне повідомлення. Леонід Кантер наклав на себе руки.

По собі лишив посмертну записку. Її текст правоохоронці не оприлюднюють. Друзям у те, що сталось, повірити неможливо.

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Після Майдану, Кантер вирушив на фронт добровольцем. Із собою як наполягав Іван, взяв камеру – так, у співавторстві з’явився фільм Війна за свій рахунок. Та далі були стрічки, що зробили фурор і в Україні, і на заході.

Стрічка Добровольці Божої Чоти – про Донецький аеропорт, об’їхала 25 країн світу. МІФ – про Василя Сліпака поки – лише 10. Післязавтра прем’єра у Франції.

До учора він працював над новим- старим проектом про подорожі – Людина і табурет. Власне, колись Кантер зробив собі на цьому ім’я, як провезти табурет океанами, майже не витративши грошей.

До слова, Факти писали, коли та де попрощаються з режисером.

Опубліковано Червень, 05 в 22:15



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