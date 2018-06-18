Після 4 років затишшя знову міни – нова гаряча точка на Передовій

Село Новотошківське кілька днів під вогнем бойовиків. Міни залітали навіть у житлові квартали. На щастя ніхто з місцевих не постраждав. Єдина автобусна зупинка в селі заросла бур’яном.

Рейсові автобуси по “бахмутці”, як називають місцеві цю дорогу, що раніше вела до Луганська, не їздять ще з осені 2014 відколи почались запеклі бої за 32-й блокпост. Поблизу окуповані Кадіївка та Первомайськ, тож небезпека чатує постійно.

Ось красномовні фасади будинків мирних мешканців Новотошківки, які дивляться саме в бік так званої ЛНР. Після кількарічного затишшя російські міни знову посипались на голови українців на Луганщині.

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Ми перша знімальна група, хто отримав дозвіл приїхати до Новотошківки після обстрілу бойовиками минулої п’ятниці. На перший погляд, кілька свіжих вирв губляться на фоні масованих руйнувань.

Та насправді навіть маленький осколок від снаряду міг забрати людське життя. Тож після того обстрілу керівництво області евакуювало місцевих дітей до дитячого табору.

Спостереження за ворогом на цій ділянці фронту значно посилилось. Особливо після кількох днів масованих боїв, що провокує ворог. На жаль, не обійшлося без втрат.

В ніч проти п’ятниці віддав життя за Україну 20-річний Ігор Петров, якого сьогодні поховали на батьківщині в Рубіжному, що на Луганщині. Побратими згадують, в тому бою ворог бив із артилерії та танків. Кажуть, бойовики не можуть пробачити нашим бійцям просування вперед.

В тому бою ще двоє українських військових зазнали поранень. Допомогу одному з них під час евакуації надавав 19-річних юнак на псевдо Льолік. Попри свій вік, не розгубився, а під кулями зробив все, аби врятувати життя побратима.

До слова, на пересувні блокпости в зоні ООС вийшли кулеметники.

Опубліковано Червень, 18 в 19:52



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