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Після ЧС-2018 зросла кількість обстрілів: бійці ООС про напружений тиждень

Якщо вдень на передовій  тихо, то ввечері починається те, що українські військові називають словом дискотека, тобто сильний обстріл. Кремлівські найманці б’ють по наших позиціях із кулеметів та гранатометів.

Починають терористи мляво, зроблять кілька пострілів. Однак потім кулеметні черги не замовкають.

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Щойно закінчився футбольний чемпіонат, зросла кількість обстрілів, розповідають армійці. Впевнені,договір із росіянами не вартий навіть паперу, на якому його підписано.

Раніше Факти ICTV писали про сценарії Росії із захоплення українських портів і як протидіяти.

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