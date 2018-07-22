Пісок – на вагу золота! У Брюсселі облаштували незвичайний штучний пляж

Якщо немає пляжу – його можна зробити – вирішили в Брюсселі і щороку з липня до серпня тут триває пляжний фестиваль.

Літо, сонце і пляж, там, де його не мало би бути. Однак місто вирішило влаштувати тут штучний курорт. Цей пісок – на вагу золота. 1200 тонн завезли сюди з Північного моря – аби з початку липня і до середини серпня саме сюди приходили відпочивати туристи.

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По закінченні сезону, пісок відвезуть на склад і ретельно почистять, щоб використати наступного року.

Цьогоріч місто витратило на атракцію 800 мільйонів євро – аби містяни та туристи приходили сюди безкоштовно. Пляж працюватиме до середини серпня і за 5 тижнів тут побувають до півмільйона людей – щоправда, купатися у каналі не стануть – це у Європі не заведено. А от у фонтані – залюбки.

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Опубліковано Липень, 22 в 14:12



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