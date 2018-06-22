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Будинки схожі на згарище, світла нема – що коїться у Південному на Донбасі

До звільненого місяць тому села Південне йдемо із розвідниками та командиром бригади таємними стежками. Пересуватися звичайною дорогою смертельно небезпечно – розлючений втратою території ворог, що тримає терикони на околицях Горлівки, миттєво реагує  вогнем на будь-який рух.

Над Південним сизий дим і це не вечірній туман, а залишки спалених проросійськими терористами будинків. Бойовики фактично перетворюють Південне на згарище. Після чергового обстрілу зайнялося в селі кілька будинків, в яких ще кілька днів тому жили люди.

Військові відзначають, гуманітарна ситуація в Південному складна, однак потреби місцевих бійці намагаються забезпечити власними силами. В селі немає світла, тож навіть зарядити мобілку жителі приходять до армійців.

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Крок за кроком в буквальному сенсі цього слова. Поки одні бійці чатують на позиціях, їхні побратими звичайними лопатами, часто під вогнем ворога копають окопи. Що  глибше – то більше шансів вберегтися, таке просте але ефективне правильно війни.

Нині Південне – одна й найгарячіших точок на донбасі. Тож окрім наказу командира у кожного вояка  є своя, особиста мотивація бути тут.

Що буде далі українські військові не загадують. Окопуються та укріплюються, адже окрім стрілецької зброї ворог може застосувати й артилерію – аналізують армійці. Про це говорить цинічна тактика окупантів спалювати будинки місцевих.

До слова, Факти писали, що змусить Путіна піти з Донбасу.

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