Півметрові ями, вкриті шаром пилу! Чому не ремонтують дорогу Канів-Кременчук

Нагодовані безрезультатними обіцянками чиновників жителі села Мошни на Черкащині вкотре перекрили дорогу Канів-Кременчук. Від шляху тут одна назва. Для автівок він суцільний автослалом, півметрові ями, вкриті товстим шаром пилу. Після квітневої акції людей запевнили, що ремонт ось-ось розпочнеться. Але на початок серпня вибоїни лише поглибились.

Проїзд лабіринтом, змійкою, повзком або попід людськими парканами. Інакше село Мошни не минути. Цю дорогу будували ще за радянських часів, останню серйозну реставрацію робили в 90-х. Водії в розпачі, з ремонтів не вилазять.

Горезвісна траса дошкуляє не лише водіям.

Потріскані стіни літньої кухні, гаража, завалений погріб. Двір Пономаренків якраз біля траси. Кажуть, навесні ремонтники зрізали шар покриття. Відтоді все після дощів і рясних злив тече у їхній двір.

Генпідрядник, який виграв тендер на ремонт цієї дороги каже, вже виконав підготовчі роботи на суму до 400 тис. Але грошей не отримав, тож усе зупинив.

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У службі автомобільних доріг області визнають що мають гроші – 57 млн грн., але не мають юридичних підстав змушувати підрядника виконувати роботи. Мовляв, чекають, поки опублікують відповідну постанову Кабміну, та люди втомилися від обіцянок.

Втомлені бездоріжжям люди вкотре перекрили дорогу.

За годину зібралося більше сотні автівок. Мітингувальники пропускають лише швидку, машини з дітьми і рейсові автобуси. Інші чекають. Одні з розумінням і підтримкою, інші обурюються.

Люди налаштовані рішуче і обіцяють не розходитись, доки не з’явиться техніка і не почнуться роботи.

До слова, поворот смерті під Києвом.

Опубліковано Серпень, 02 в 20:23



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