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Пластик, метал та папір за бонуси: де у Києві здати вторсировину

Українці дедалі активніше долучаються до боротьби за чисте довкілля – відтепер сортоване сміття на переробку приймають не лише спеціалізовані компанії, а й магазини.

Відходи можна відтепер здати і в одній з торгівельних мереж. Приймають пластик, метал, папір і не безкоштовно – на картку нараховуються бонуси, на які можна придбати продукти.

За кожен кілограм вторсировини вам нараховують бали на картку. За них можна скупитися.

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Якщо це папір і пластик – це 600 балов.700 балів, якщо метал. І 150 балів, якщо це скло.

1 бал дорівнює одній копійці. То ж, наприклад, за кілограм пластику ви отримаєте 7 гривень.

До слова, як і де отримати кошти на встановлення енергоощадного обладнання.

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