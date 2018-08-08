Платіжки з сюрпризом: мешканці Рівного отримали шалені квитанції через махінації

Борги в кілька тисяч гривень за тепло з кожної квартири приголомшили мешканців будинку на вулиці Фабричній у Рівному. Платіжки з космічними для них сумами отримали в червні – і досі не збагнуть – за що. Мешканці цього ОСББ шоковані: кажуть, минулий опалювальний сезон завершили без боргів. Майже всі мають субсидії, тож за місяць сплачували приблизно триста гривень за тепло – а тепер їм несподівано нарахували вдесятеро більше.

Різниця в показах така, що вистачило б ще на один опалювальний сезон. Та вчасно виявити це тепловики не могли. Стверджують, їх голова ОСББ Андрій Прищепа не допускав до лічильника цілих два роки. Тепер керівництво підприємства проведе і свою службову перевірку, аби з’ясувати, чи не причетні до таких махінацій їхні працівники.

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Така ж ситуація і в сусідньому будинку , яким керує той самий голова. Та чоловік виправдовується – він до боргів непричетний. Каже, лічильник усі три роки неправильно працював, бо монтажна фірма не так встановила. Відтак, люди ще й за гарячу воду платили двічі.

Попри те, що люди ні в чому не винні, штучний борг вони все одно мусять сплатити – каже голова , який би мав захищати мешканців свого ОСББ. У Рівнетеплоенерго теж вимагають повернути величезні суми і як компроміс пропонують поділити їх на частини. Та жителі платити категорично відмовляються. Більше того, тепер хочуть звільнити голову ОСББ, який не дбає про будинки, ігнорує збори мешканців та невідомо куди витрачає їхні гроші. Люди вже написали заяву до поліції, щоправда, там поки ніяк не відреагували. А ще подали позов до суду.

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Опубліковано Серпень, 08 в 19:29



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