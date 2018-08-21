Пліч-о-пліч з чоловіками: жінки пройдуть стройовим кроком на параді до Дня незалежності

Вперше в історії незалежної України участь у параді до дня незалежності візьмуть жінки-військовослужбовці. 120 курсанток військового інституту Київського національного університету пройдуть Хрещатиком поряд із чоловіками. Дівчата пригадують: під час перших тренувань були навіть сльози та нині з нетерпінням чекають, коли 24 серпня вийдуть батальйоном на урочисту ходу.

Чим ближче до 24 серпня тим вимоги стають прискіпливішими. Найменші деталі одягу можуть потрапити в кадр під час телевізійної трансляції параду, тож перед виходом дівчата вкотре заглядають у дзеркало.

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Серед жінок троє учасниць бойових дій. Ще двадцять дівчат в резерві. Обирали кандидаток за зростом, витривалістю та здоров’ям. Замість літніх відпусток у них щодня кілометри марширувань стройовим кроком. Після тренувань на злітній смузі заводу Антонова прогони Хрещатиком дещо не звичні для курсанток. Тут до дівчат особливо пильна увага глядачів.

У збройних силах служить 25-тисяч жінок, тож обійти їх увагою на параді не мали права. Нинішні курсантки, які пройдуть Хрещатиком за кілька років стануть офіцерами відродженої української армії.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що на параді до Дня незалежності українців здивують новою зброєю

Опубліковано Серпень, 21 в 16:52



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