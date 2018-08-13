Плогінг на Черкащині: за 40 хвилин зібрали тонну сміття

Майже одну тонну сміття за 40 хвилин зібрали учасники екофестивалю на Черкащині.

Представники семи об’єднаних громад кількох районів змагалися у плогінгу – збирали і сортували сміття під час бігу, малювали екологічні плакати і вчилися перетворювати відходи на функціональні речі.

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Це все для того, аби достукатися до свідомості людей, кажуть організатори, підштовхнути й показати, що прибирати за собою не важко і що відсортоване сміття може з часом принести прибуток громадам.

До слова, починає квітнути один з найнебезпечніших в Україні бур’янів – амброзія. Саме її пилок під час цвітіння спричиняє алергію.

Опубліковано Серпень, 13 в 10:52



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