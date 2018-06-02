Пляжний сезон відкрито: де у Києві можна засмагати

Пляжний сезон офіційно відкрито, і у спеку, яка нині панує в Україні, людей тягне до водойм та в парки охолодитися.

Жителі Оболоні в захваті від тамтешнього парку. Кажуть, і для очей приємно, і дихати є чим. І хоча зараз там ще місцями тривають ремонтні роботи – люди впевнені, по завершенні реконструкції стане ще краще.

Приводять до ладу Русанівську набережну, тротуари вже викладені бруківкою, облаштовані велосипедні доріжки. Роботи обіцяють завершити до середини червня цього року.

Отримати задоволення від прогулянки можна і в Гідропарку: тихо, чисто і багато зелені. Тут можна розважитися і на атракціонах.

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Але влітку найпопулярнішим місцем відпочинку киян є Дніпровські пляжі. У місті 13 офіційних та майже три десятки – диких.

На муніципальних пляжах є хоч якась інфраструктура, та головне – рятувальники. Для найменших вони проводять тренінги, як поводитися на пляжі.

Раніше Факти ICTV писали про 7 пляжів Києва, де не можна купатися.

Опубліковано Червень, 02 в 13:55



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