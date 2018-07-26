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Плити ходять, суцільні тріщини та аварії: міст смерті на Прикарпатті

Через аварійний міст на Прикарпатті щодня курсують тисячі машин, автобусів і вантажівок. Адже він стоїть на трасі державного значення Стрий – Мамалига.

Міст просто тріщить по швах. Аби витримати щоденне навантаження, переправу укріпили спеціальною металевою конструкцією. Та врятувати покриття, подірявлене наче решето, не вдається.

Міст смерті – так довгобуд називають місцеві. Бо три роки тому з нього впав і розбився молодий хлопець. Тільки після цього тут з’явилися захисні блоки і табличка про небезпеку.

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Усю аварійність переправи найбільше видно знизу – суцільне мереживо із тріщин, бетон обсипається, а частина, підперта металевими конструкціями.

Дорога на мосту також у жахливому стані, тут постійні затори і часто стаються аварії – коли машини намагаються оминути глибокі ями.

Раніше Факти ICTV писали про великий потоп у Києві – 1,5 м води у переходах, зруйновані міст і дороги.

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