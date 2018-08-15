По вуха в кредитах, з мізерними зарплатами – реалії життя переселенців

Переселенці заробляють на третину менше, ніж решта українців. Їм пропонують низькі зарплати, бо знають, що люди готові працювати за найменші гроші, тому знають, як вижити на 2100 гривень. Тоді, як прожитковий мінімум 3300. Такі дані наводить Міжнародна організація з міграції, яка кожні три місяці моніторить життя українських внутрішньо переміщених осіб.

В уряді проблеми знають і обіцяють вирішити. Самі переселенці про свої проблеми розповідають неохоче, за чотири роки багато людей зневірилося. Більше на контакт ідуть успішні люди, яким вдалося переламати до себе ставлення.

Наталя – родом з Донецька. Але з початком війни з сім’єю перебралася до Івано-Франківська.

Громадський простір на 170 квадратів, тут і майстер-класи і тренінги, причому не лише для переселенців. Жінка не шикує, але й на життя не скаржиться.

Її тезка, теж Наталя – переїхала до Франківська із Криму. У неї семеро дітей, і щоб вижити, змінила три міста в Західній Україні і аж 8 квартир – було задорого. Виживає на допомогу, яку отримує на дітей.

Постійну роботу із такою кількістю дітей знайти не може. З роботою у переселенців взагалі складно. Це підтверджують і дослідження, які сьогодні презентувала Міжнародна організація з міграції. За даними тримісячного звіту, внутрішньо переміщені вдовольняються на третину меншим доходом – ніж решта українців. Вони виживають на 2100 гривень – тоді, як прожитковий мінімум – 3100. Роботу мають 42% людей, і зарплата у них менша. Тож дехто не витримує і повертається на тимчасово окуповані території.

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Більшість переселенців змушені витрачати на життя заощадження, жити у кредит, або відмовлятись навіть від медичної допомоги. 78% тих, хто вирішує повернутись на тимчасово окуповані території, пояснюють, там вони мають житло і не повинні платити за його оренду.

Багато людей живуть у колишніх гуртожитках чи санаторіях, фактично, напівлегально. Торік урядовці запустили програму доступного житла, за якою половину на нову квартиру мала б давати держава. Та от грошей на неї – катма.

Допомогу від держави отримує кожен п’ятий переселенець. Непрацездатні – тисячу гривень, ті, хто працюють – 400 гривень. Кожні 6 місяців її треба переоформлювати.

Окрема проблема – участь переселенців у виборах – чимало з них досі не знають, чи можуть голосувати.

До слова, сексуальні злочини проти біженців: у ЗМІ потрапила секретна доповідь ООН.

Опубліковано Серпень, 15 в 20:20



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