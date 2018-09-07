Поділ Сирії і захоплення Ідліб: як США руйнує усі плани

Росія з Іраном сьогодні планували на саміті в Тегерані остаточно поділити Сирію і захопити останній форпост повстанців. Але США пригрозили ударом – навіть по російських військових, якщо вони випадково опиняться поруч.

Москва одразу зменшила агресивні заяви.

Провінція Ідліб – останній форпост анти асадівських повстанців. Росія, Сирія та Іран підтягли майже всі свої війська для штурму регіону. Привід як завжди боротьба з терористами, в які Москва записує всіх своїх противників.

Ідліб входить до зони контролю Туреччини, але несподівано з’явився новий союзник – США. Президент Трамп пригрозив потужними ударами по Асаду, якщо той використає хімічну зброю, або навіть якщо почнеться масовий обстріл мирного населення.

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На саміті у Тегерані Росія, Сирія та Іран планували остаточно затвердити атаку на Ідліб, після якої Асад знищив би всю опозицію. А тепер думають – чи взагалі починати операцію. США роблять все, щоб зруйнувати цей союз.

Нагадаємо, Росія не пускає торгові кораблі до українських портів.

Опубліковано Вересень, 07 в 21:46



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