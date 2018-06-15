Подорож до Норвегії бюджетно: як доїхати, що подивитись та ціни

Норвегія – країна неймовірних пейзажів і неймовірних цін. Якщо втомилися від літньої спеки, пропонуємо вирушити до Норвегії. А саме до Бергена – не лише другого за розміром міста в Норвгеії, а й культурної столиці країни. Однак, прямого рейсу до Бергена з України поки немає.

Долетіти можна через Польщу, Нідерланди, Швецію. Ціна кусається. Якщо бронювати на липень – вийде мінімум 10 тис грн в обидва боки. І не забудьте взяти із собою парасольку. Адже дощі тут йдуть 260 днів на рік.

Екскурсію Бергеном ми розпочали з Рибного ринку. Це Доу. Саме його батько був тут одним з перших продавців. Сімейному бізнесу майже півстоліття. Та все ж місцеві обирають супермаркет. Не кожен норвежець віддасть 30 євро за шматочок лосося. А туристи – залюбки.

Мідії, креветки чи лобстерів вам приготують прямо тут. Кладемо шматочок кита, кілька шматочків лосося – копченого, соленого. Це треба з’їсти протягом дня. Тоді риба максимально м’яка та свіжа.

У рибного ринку рибне місце – він розташувався на пірсі, куди щодня приходять круїзні лайнери з тисячами туристів. Гостей так багато, що влада Бергена обмежила кількість лайнерів до 2-х на день.

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Головна пам’ятка Бергена – Ганзейська набережна, яка під захистом ЮНЕСКО. Протягом чотирьох століть звідси контролювали торгівлю з Європою. Головним товаром була сушена тріска. Пам’ятник на її честь стоїть тут у дворику.

Берген – культурна столиця Норвегії. Навіть сьогодні тут черговий фестиваль дерев’яних скульптур. До Бергена їдуть послухати не лише шум хвиль, а й класичну та джазову музику. Проте вуличний виконавець лише один на все місто.

Бути в Норвегії і не бачити фйорди – злочин. Таких солоних озер тут понад 1000. І всі під захистом ЮНЕСКО.Однак врахуйте – найшвидша поїздка до фйордів триватиме цілий день.

Берген знаходиться біля найдовшого фйорду в Європі, Согнефйорда. Це також один з наймальовничіших фйордів Норвегії. До Согнефйорду в Берген йде звичайний паром, обов’язково варто прокатитись на цьому паромі.

Якщо маєте зайвий день і приблизно 300 євро на літак, радимо летіти на Лофотенські острови. Вони того варті. Останній пункт туристичної програми – фунікулер та неймовірні види Бергена, але нас не попередили про неймовірні черги.

Вагончик йде 7 хвилин, за цей час ви встигнете отримати враження на все життя. Оглядовий майданчик розташований на вершині гори Фльоєн на висоті 320 метрів над морем.

До слова, Факти писали, де хочуть відпочити українці влітку.

Опубліковано Червень, 15 в 11:05



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