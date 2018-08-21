Подорож до Польщі: цікаві місця та ціни

Влітку гості міста та самі краків’яни із задоволенням катаються водним трамваєм уздовж Вісли. Та найцікавішою є годинна подорож до колишнього невеличкого села Тинець, яке з 1973 року стало частиною Кракова.

Човники на 12-15 людей курсують туди щодня. Мальовничі краєвиди, старовинні замки та монастирі.

Тинець приваблює своїм абатством, що височіє на горі. Перші згадки про нього датовані 11 століттям, а в 15 , запевняють історики, тут з’явився орган.

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Саме тому виник проект Тинецькі рециталі – так звані, сольні концерти. Перші такі виступи відбулися 1971 року. Цьогоріч це вже 44-тий концерт.

Проект унікальний ще й тим, що щоразу тут грають інші виконавці.

На такі концерти можна потрапити ще до кінця серпня. А організатори вже готують нову програму та шукають виконавців на наступний рік.

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Опубліковано Серпень, 21 в 11:37



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