Подвійного заряджання не могло бути. Звідки взявся і чому вибухнув Молот

Трагедію 6 липня під час військових навчань, коли розірваний міномет Молот забрав життя одразу 3-х військових, пояснювали трьома версіями:

– Людська помилка, коли у вже заряджений міномет вставили другу міну, несправний міномет і зіпсований боєприпас.

Аби зупинитися на одній з версій, Молот підривали двічі. Експерти позбирали осколки – аби опрацювати матеріали, за законом потрібно понад 60 календарних днів. Та в Міністерстві оборони не чекали. І вже наступного дня заступник міністра оборони Ігор Павловський дав зрозуміти – в усьому винен людський фактор – подвійне заряджання міномета.

Та поранений мінометник, який вижив після вибуху, розповідає протилежне:

Ні, це не може бути подвійне заряджання. Я чітко бачив вихід першої міни під час першого пострілу. Після того командир перевіряв канал ствола. Була команда “Заряджай!”. Ми закинули другу міну, дьорнули за шнурок. Я побачив спалах, але міна не вийшла зі ствола. Ось тоді я зрозумів, що зараз буде вибух, встиг розвернутися і зробити півкроку.

У статті Ольги Решетилової на Лівому березі наведені факти, що міномет, який убив 3-х людей на полігоні, був несправним ще 2016-го року, коли бригада, захищаючи підступи Авдіївки, отримала його в бойове розпорядження. Та міномет не витримав і першого пострілу.

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Кілька місяців бракований міномет знаходився на зберіганні і не експлуатувався. А в 2017 році ствол відправили на “прогонку” на Старокраматорський машинобудівний завод, де на замовлення заводу “Маяк” й виготовлялися стволи для “Молотів”.

Міномет відремонтували і повернули назад у бригаду. Та з Молотами за 2 роки експлуатації лише за офіційними даними сталося 12 підривів. І одна з причин, на яку вказують артилеристи, – це детонація міни після пострілу під час проходу ствола. Однак цю версію навіть не розглядали.

Поки ж тривають слідчі дії, за виробника Молоту взялися в Рахунковій палаті. Ревізори приїдуть на київський завод Маяк. Тим часом у Львові поранені армійці приходять до тями, і саме їхні свідчення можуть стати рішучими в питанні по кому б’є Молот.

До слова, що не так з мінометом Молот.

Опубліковано Липень, 12 в 22:07



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