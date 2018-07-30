Погода на серпень: спека відступає
Серпень за прогнозами синоптиків буде теплим і комфортним.
Середня місячна температура 23-24 градуси. В перший тиждень останнього місяця літа дощитиме. Місцями пройдуть грози. Але згодом природа заспокоїться – від гроз і дощів залишиться лише мінлива хмарність.
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Температурні коливання протягом місяця будуть мінімальні.
До слова, у п’ятницю було найповніше і найдовше затемнення у 21 столітті. Якщо астрономи вивчили рух небесних тіл і просять не боятися затемнень, астрологи закликають бути обережними і підбивати життєві підсумки.
2018-07-30
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