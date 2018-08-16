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Погодний апокаліпсис у Києві: де не проїхати та чому знову повно води

Погодний апокаліпсис – сьогодні вночі Київ потерпав від потужної грози, блискавки, грому та граду, який побив багато вікон.

По всій столиці повалило чимало дерев, багато машин стоять пошкоджені. У черговий раз затопило пішоходні переходи, адже дощові колектори не справлялися з потоками дощової води.

Зранку не працювали деякі маршрути громадського транспорту, а Хрещатик був перекритий для машин.

Із самого ранку там працювали зо 3 десятки комунальників, які болгарками та екскаватором долали завали.

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Наразі аварійні бригади змушені наново чистити колектори та відкачувати надлишки води.

У Києватодорі в черговий раз визнали, дощові колектори – справжній головний біль. Проблему, нібито потроху вирішують, але скільки ще разів Київ може затопити через зливу – невідомо.

Факти ICTV зібрали фото, на який наслідки нічного урагану у Києві.

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