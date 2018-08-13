Пограбування ломбарду у Києві: як діяли злочинці і що знайшло слідство

На кадрах з камери відеоспостереження зафіксовані зухвалі грабіжники. Через маски та куртки не можна упізнати не те що особи нападників – немає взагалі жодних зачіпок. Невідомі, які увірвалися до ломбарду на вулиці Данила Щербаківського, кілька разів вистрелили в охоронця та діяли чітко. Викрадені прикраси – не якісь брязкальця із срібла та напівкоштовного каміння. Зловмисники знали, що беруть, втрати величезні.

Копи запевняють: за словами свідків, зловмисники розмовляли іноземною, але чудово орієнтувалися в магазині та на вулиці.

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Більше того – усе вказує на те, що продуманим був і шлях відходу, адже злодії сіли до темно-синього Пежо та втекли по майже порожній вулиці, а таку у вечірньому Києві треба ще примудритися знайти. Згодом поліцейські виявили згорілу машину в гаражному кооперативі на вулиці Нечуя-Левицького.

Убитому охоронцю було 57 років. Правоохоронці порушили два кримінальні провадження за статтями умисне вбивство та розбій. Зловмисникам загрожує 15 років позбавлення волі, або ж довічне ув’язнення. Наразі слідчі опрацьовують відео з камер спостереження.

До слова, катують праскою і танцюють на тілах – жорстокі пограбування в Одеській області.

Опубліковано Серпень, 13 в 23:01



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