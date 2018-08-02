Погуляли на весіллі. Масове отруєння на Волині – серед постраждалих іноземці

Цим літом в Україні справжня епідемія отруєнь – часто їх спричиняють нехтування банальними правилами гігієни. Не рятує навіть статус дорогого закладу. На Волині люди отруїлися просто на весіллі. Два десятки волинян і 6 шведів потрапили до лікарні. Епідеміологи вже підтвердили, що у них – сальмонельоз.

Вісьмох гостей госпіталізували до обласної інфекційної лікарні. На лікування вже витратили 2900 гривень. Сергій був тамадою на святі. Його сусіди по палаті – теж отруїлися їжею з цього бенкету.

– Ми увагу звертаємо на салат олів’є, або на м’ясну нарізку – це найбільше. Тому що в салаті використовували майонез власного виробництва, де було сире яйце, тому виявили сальмонельоз. Або м’ясо було погано оброблене, або хтось був хворий на кухні, – коментує постраждалий.

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У поліції за фактом порушення санітарних правил розпочали розслідування – епідеміологи проводять аналізи.

Нагадаємо, у Києві кількість госпіталізованих шаурмою збільшилася до 70 осіб.

Опубліковано Серпень, 02 в 14:23



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