Похорон замість випускного – на передовій нові жертви, загинула дівчинка

Бабуся 15-річної Даші не тямить себе від горя. Ще зранку її внучка, яка закінчила 9-й клас, безтурботно мріяла про плаття на випускний. Та смерть надіслана кремлівськими бойовиками забрала життя ні в чому не винної дитини.

Міна вибухнула в кількох метрах від дівчинки. Вдома в той момент був дідусь дитини Віктор Васильович. Чоловік саме вставляв скло у вікна після нічного обстрілу їхнього двору.

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Внучка готувала їжу. Та на мить дідусь втратив її з поля зору. Родичі загиблої дитини не збагнуть , для чого обстрілювати цивільне населення. Тим паче поряд немає військових тож списати на похибку навіть в такій ситуації бойовикам не вдасться.

Офіцери наглядової місії визначили, вогонь вівся з території окупованої Горлівки. Було два прихода 120 мін. Даші 15 років виповнилось минулої пятниці. Тепер бабуся бідкається, замість плаття на випускний, родина купуватиме весільне плаття на похорон.

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Опубліковано Травень, 28 в 20:50



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