Поліція і суд – як у Луцьку водії змушують ремонтувати дороги

У Луцьку боротьбу з ямами на вулицях водії взяли у свої руки. Як спосіб впливу на дорожні служби активісти використовують закон і поліцію. Щойно помітивши проблемну ділянку шляху – викликають поліцію, аби зафіксувати вибоїни та змусити комунальників відремонтувати дорогу. На це вони мають тиждень, якщо не встигають, то справу передають до суду.

Активісти збираються раз на тиждень після роботи та проводять своє обстеження стану доріг – такий метод співпраці з поліцією дієвий. Адже найпроблемніші ділянки таки відремонтували.

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Та луцькі комунальники виправдовуються – кажуть, і самі чудово знають проблемні ділянки. Щоправда, усе зробити одразу не можуть.

І якщо в Луцьку щось роблять, то на дорозі на Рожище водіям й далі доведеться стрибати через ями, адже на такі територіальні шляхи грошей немає.

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Опубліковано Вересень, 08 в 14:30



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