Поліція, нацгвардія та спецпризначенці: як охоронятимуть правопорядок на День незалежності
Майже 15 тисяч правоохоронців цьогоріч вийдуть на вулиці в усіх містах під час святкування 27-ї річниці незалежності України. Посилений режим роботи силовики нестимуть вже з 22-го серпня. У ці дні заплановано понад тисячу урочистих заходів, в яких візьмуть участь 700 тисяч людей.
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Стежити за порядком у містах поліцейським допомагатимуть нацгвардійці та спецпризначенці. У святкові дні збільшиться і кількість прикордонних нарядів на рубежах країни та на лінії зіткнення на Донбасі. Та найбільше силовиків традиційно буде у центрі столиці. Аби потрапити на парад, глядачам доведеться пройти кілька кордонів з поліцейських і через рамки металошукачів.
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