Пологи без ускладнень – програма Ростислава Зауральського в Нових лідерах

Його програма без особливих затрат дозволяє зберігати здоров’я і рятувати життя тисячам породілих. Ростислав Зауральський 17 років тому у міському пологовому будинку Кременчука запровадив програму заготівлі аутоплазми. З тих пір, тут провели вже понад 13 тис. операцій, переливши вагітним після пологів їх же плазму.

Довели ефективність цієї програми і майже забули, що таке післяпологові ускладнення. Програма унікальна навіть для світової практики. Але в Україні діє поки лише в двох містах. Її автор Ростислав Зауральський завдяки проекту Нові лідери хоче впровадити цю програму по всій Україні.

Майбутня мама – пані Леся нині стала аутодонором. Компонентом її крові – плазмою, відновлять організм жінки після пологів. Процедура нова, але необхідна. Її проводять жінкам після 34-го тижня вагітності.

У пологовому будинку Кременчука, 17 років діє програма заготівлі, зберігання і використання аутоплазми. Її запровадив лікар-трансфузіолог Ростислав Зауральський. Сам провів понад 13 тис. таких операцій. Довів, післяпологових ускладнень завдяки цьому методу зменшилося майже на 90 %.

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Після нормальних пологів, рідна плазма допомагає жінці швидше відновитись. А при значній кровотечі – навіть рятує життя.

20 хвилин у центрифузі – і плазма відокремлена. Кров вливають назад вагітній, а цінну плазму заморожують до пологів.

Але головне – правильно та швидко розморозити рідину. Для цього там винайшли спеціальний пристрій. У ньому вже за 15 хвилин плазма готова до вливання. Таких апаратів у закладі 4.

Велосипеда не вигадував, каже лікар. Але продумав усе до дрібниць і хоче, аби його програма стала надбанням країни. З цією ідеєю Ростислав Зауральський подався до проекту Нові лідери.

Забір власної плазми коштує 330 грн, тоді як літр донорської – утричі дорожчий. А зупинка кровотечі – взагалі обходиться у 7 тис. грн. Нині у Кременчуці уже 40% вагітних роблять нову процедуру, аби бути впевненими у своїй безпеці і зберегти здоров’я. Для них ця програма безкоштовна, за рахунок міста, як і самі пологи.

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Опубліковано Липень, 06 в 11:22



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