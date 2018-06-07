Померла режисер Кіра Муратова: що залишила та якою була легенда
Її кіно не для всіх. Сама вона казала: Мої фільми для меншості. Пішла з життя легендарна Кіра Муратова. Режисер, актриса, сценарист. Їй було 83.
Три роки тому вона завершила свою творчу кар’єру. До того ж зняла фільми, які увійшли в історію кінематографа: Короткі зустрічі, Довгі проводи, Астенічний синдром, Настроювач.
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Її стрічки показували в Берліні та Венеції. А вона сама казала: Хочу, щоб після мене лишилися тільки фільми і все.
До слова, 4 червня українського режисера Леоніда Кантера виявили застреленим в одному з сіл Бахмацького району на Чернігівщині. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом самогубства.