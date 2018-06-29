Помідорний бізнес в Україні: як виростити гарний врожай

Село Добрівляни – помідорний рай. Воно всіяне парниками. Тут обробляють кожен клаптик землі, пристосовують навіть підвісні грядки.

Жінка вирощує овочі десятки років. Каже, вже за 2 дні її помідори будуть на прилавках багатьох міст України.

Робота і справді нелегка. Уже в січні селяни працюють у теплицях. Спочатку доглядають розсаду, потім овочі. І ось уже все буяє. Влітку, аби врятуватися від спеки, поратися починають з четвертої ранку. І так щодня без жодних вихідних.

Щойно дозріває перша картопля, її викопують і одразу садять дині та кавуни. Тут вони виростають навіть кращі, аніж херсонські. Заліщики також знамениті перцем, капустою, полуницею та виноградом.

Лози соком наповняться за місяць. З одного гектара можна зібрати 10 т винограду. Його вивозять на продаж у Львів, Чернівці, Франківськ і Тернопіль. Торік найбільше гроно з цієї плантації важило 3,5 кг.

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Раніше зібрати – дорожче продати. Нині кілограм ранніх відбірних помідорів коштує від 12 до 18 грн, огірки – від 8 до 10. Це дешево, бо за кожну насінину треба заплатити 2,5 грн. Саме насіння є запорукою гарного врожаю.

Затрати великі, а продукція дешева. Бо на місцевому ринку домашні помідори можна купити навіть по 10 грн. Дрібніші селяни продають самостійно, адже гуртовики забирають лише великі плоди.

Якщо колись перші помідори та огірки були дивиною, то нині овочі продають цілорічно. А ось якість та смак іноземні виробники не гарантують. Заліщицькі овочі смачні та екологічно чисті, бо кожне подвір’я вирощує їх як для себе.

За приблизними підрахунками під час сезону лише в Добрівлянах збирають 400 т помідорів, наполовину менше огірків. Урожай може бути більшим, та справа ця не надто рентабельна. Щороку багато родин відмовляються від овочево-фруктового бізнесу. Але добротні оселі місцевих доводять – заробити на городині та садовині таки можна непогано.

До слова, як почати ягідний бізнес і що вирощувати для експорту в ЄС.

Опубліковано Червень, 29 в 19:29



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