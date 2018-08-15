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Помста за підозру у махінаціях: голова ОСББ у Рівному вимкнув ліфти

Після махінацій з платіжками за тепло – відімкнені ліфти. У Рівному продовжується конфлікт мешканців будинку з керівником ОСББ.

Підйомники у багатоповерхівці вимкнули у п’ятницю. Мешканці стверджують, саме так голова ОСББ помстився їм за те, що люди запідозрили його у махінаціях і розказали про це на камеру. Щойно журналісти приїхали – ліфти запрацювали.

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Зустрітися особисто з людьми чоловік передумав, вся історія неправдива, скаржиться, а люди говорять неправду. Нині він твердить – єдина можливість з ним поговорити – через офіційний запит. А свою честь та гідність збирається захищати у суді.

Нагадаємо, мешканці Рівного отримали шалені квитанції через махінації.

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