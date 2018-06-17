Понад 3 тис. учасників! Як пройшов марш рівності в Києві

Перекриті дороги, захисний паркан та металеві рамки. Біля оперного театру у центрі Києва, збираються прихильники та противники маршу рівності.

Щоб висловити свій протест активісти ночували там відучора. Кажуть – на ранок усіх розігнала поліція.

Поки одні протестують, за парканом збираються прихильники ЛГБТ-спільноти. Серед натовпу тримаючись за руки стоять 2 дівчини. Себе іменують як Дарен і Ангеліна і не приховують що лесбійки.

Неподалік чекає початку маршу Нікіта, те що він гей зізнається одразу. Каже – має друга, але сьогодні прийшов без нього.

Рівно о 10-ій колона з понад кількох тисяч учасників вирушає до площі Льва Толстого.

Дехто за маршем рівних споглядає зі своїх квартир.

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За пів години учасники доходять до фінальної точки зібрання – Площа Льва Толстого. Там пісні та веселощі продовжуються.

Маша розповідає у житті працює лікарем токсикологом. І жаліється, що часто суспільство таких як вона сприймає негативно.

Підтримати учасників маршу прийшли чимало людей з традиційною орієнтацією.

Близько 11 годин акція завершилася. Частину представників ЛГБТ-спільноти розвезли автобусами, інші поїхали на метро. У поліції звітують – у марші рівності взяло участь понад 3 тис людей. Затриманих та постраждалих під час самого маршу не було.

До слова, марш рівності в Києві: чи легалізують одностатеві шлюби в Україні.

Опубліковано Червень, 17 в 16:11



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