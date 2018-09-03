Понад 6 тисяч сміттєзвалищ: екологічна катастрофа в Україні

Кожен українець щороку продукує приблизно 350 кілограмів сміття. Тобто, кілограм щодня. Якщо родина з трьох осіб, не складно порахувати, що в ній утворюється тонна чи навіть більше непотребу на рік. Але переробляють у нашій державі менше 5% відходів! 95 процентів їдуть на звалища. Їх в Україні – понад шість тисяч.

Із 1 січня на полігони мали їхати відсортовані відходи. Але цього не сталося. На звалищах і досі опиняються і картопляне лушпиння, і картон, який можна переробити, і пластик, який годиться для повторного використання, а на полігоні розкладається сотні років.

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Найбільша кількість полігонів та звалищ у Вінницькій області – 741, найбільша площа полігонів та звалищ у Одеській області – 1274,93 га.

Найближчим часом мають ухвалити національний план управління відходами, бо переповнені звалища можуть стати другим Чорнобилем для України.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що Львівський парк завалили сміттям

Опубліковано Вересень, 03 в 10:37



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