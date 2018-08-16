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Понад 8 сотень жертв: чому українці тонуть та що робити, аби врятуватись

У столиці рекордна кількість потопельників. З початку року  вода забрала вже півсотні людей.  Це майже вдвічі більше ніж торік.  По Україні теж гірка статистика  – понад 8 сотень смертей на воді. Здебільшого вона забирає  молодих чоловіків. Все через необережність та алкоголь  – кажуть рятувальники, які щодня дістають тіла з водойм.

Люди купаються де їм заманеться. Ось на цьому столичному озері Синьому – купатись зась. Але кияни на заборону не зважають.   Навіть у дощ тут людно. Як наслідок   –  нещодавно водолази дістали з озера тіло чоловіка. Смертей  кажуть – могло б бути менше, якби українці  знали хоч елементарні правила поводження на воді. Головне пам’ятати – навіть якщо вас схопила судома – є шанс врятуватися, якщо не панікувати.

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Якщо ви побачили як тоне інша людина  – дійте швидко. Відразу кличте на допомогу. Що   більше людей залучите  – то більше шансів  на порятунок.  Якщо ж  ви погано плаваєте – не лізьте у воду    – тоді можете втопити і  себе, і людину яку рятуєте. Впевнені у своїх силах – підпливаєте обережно, хапайте ззаду за голову,  волосся чи плече і тягніть до берега.

Якщо ви витягнули людину з води, а вона непритомна – перевірте чи є пульс і починайте робити штучне дихання. Але перед цим обов’язково перевірте чи не має нічого людина  в роті. Робіть штучне дихання – поки не приїдуть медики. Навіть, якщо ви недосвідчені  – ви в силах подарувати іншій людині шанс на життя. Головне не залишатися байдужими!

Раніше Факти ICTV повідомляли, що у Миколаєві 14-річна дівчинка втопилася на очах у батьків

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