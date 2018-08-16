Попередити трагедію. Жителі Болехова перекрили переправу державного значення

Шляху майже немає – їхати містом неможливо навіть на швидкості 5-10 кілометрів за годину. Тому всі водії минають бездоріжжя узбіччям.

Люди протестують – безперервно ходять пішохідним переходом. Пропускають лише спецавто, а також машини й автобуси з дітьми і хворими.

Об’їзна, що мала би розвантажити місто. 14 кілометрів начебто відремонтували і здали в експлуатацію.

Саме тому через Болехів проходить увесь транзитний транспорт. Таке перевантаження руйнує дорогу, яку ще жодного разу капітально не ремонтували.

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Найбільше страждає міст – єдиний у Болехові. Йому півстоліття, він тріщить від старості, вода підмила опори. Допустиме навантаження 16 тон, та фури ігнорують заборону, остаточно руйнуючи переправу.

Міські ж чиновники розводять руками – зарадити нічим не можуть.

Дорогу й справді почали латати, щоправда, поспіхом: ями не вичищають, не просмолюють, а тільки розкидають щебінь.

До протесту вже долучилися жителі сусідніх сіл. Кажуть, переходом користуватимуться, доки уряд чи область не назве конкретну дату початку ремонту і виділену на це суму.

До слова, Прикарпатське місто Косів летить у провалля: берег підмиває річка.

Опубліковано Серпень, 16 в 21:54



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