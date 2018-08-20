Потопи у Києві: причини та кого покарають

У Києві потрібно повністю замінити дренажну систему. Такі підсумки щодо потопів, які стались минулого тижня, оголосили сьогодні у КМДА.

За два дні негоди у столиці зламано три сотні дерев і ще 500 – пошкоджені, знищено 8 ліній електропередачі, а потоки дощової води затопили два торговельні центри і кілька підземних паркінгів. Такий звіт столичних чиновників, які кивають на стихію і стару дренажну систему. У мерії обіцяють перевірити заклади в проблемних місцях, де можливі підтоплення.

Обіцяють карати тих, хто незаконно переробив підземні комунікації.

Та не лише негода винна, впевнені фахівці, адже дренаж радянських часів просто не розрахований на таку кількість води.

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Ще одна біда – хаотична забудова центру Києва, де зникли чимало парків і скверів, а натомість з’явилися бетонні свічки на десятки поверхів у небо й обов’язково кілька поверхів під землею. Така архітектура не тільки зіпсувала зовнішній вигляд столиці, а й порушила всю геологію і перекрила чимало підземних рік і струмків.

Нагадаємо, ввечері 18 серпня у Києві пройшла сильна злива, яка знову перетворив вулиці на річки.

Опубліковано Серпень, 20 в 19:51



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