Повернути молодь у села: проект Валентини Ведровської у Нових лідерах

Не привиди, а живі. Села, куди хотітиме повертатися молодь, і де діти матимуть цікаве дозвілля. Це можливо – певна Валентина Ведровська. Вона й сама виросла в селі, тепер живе й працює у Львові. Каже: не потрібні величезні суми – головне, вміти ефективно й доцільно використовувати кошти. І навчати змалечку тих, хто в майбутньому зуміє оживити село. На прикладі рідної Соколівки Валентина реалізовує пілотний проект громади, де молодь матиме можливості та перспективу реалізувати себе.

Соколівка на Львівщині, колись була містечком, а нині вимираюче село. Оживити його – найбільша мрія Валентини Ведровської.

Саме діти мають стати рушіями змін – переконана учасниця проекту Нові лідери Валентина Ведровська. Для них із командою організовує тренувальний табір.

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Майданчик, до прикладу, з’явився завдяки самим дітлахам два роки тому. Коли Валентина із колегами влаштовували проект Подаруй радість дітям.

Робота з молоддю – лише перший крок задуму Валентини. До осені дітлахів гартуватимуть у таборі і вчитимуть основам менеджменту. Далі – створять дитячу раду і залучать її до роботи місцевої влади. Натомість сама громада має бути комфортною, безпечною і зручною для дитини, аби вона уже дорослою, захотіла сюди повернутися.

Жінка пояснює основну помилку: тепер, коли громада отримує гроші, витрачає їх на те, що дає короткочасний ефект: дороги й освітлення. Але з часом користуватися благами стає – нікому.

До слова, Україна, комфортна для бізнесу – проект Дмитра Живицького у Нових лідерах.

Опубліковано Липень, 26 в 11:31



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