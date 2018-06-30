Повітроплавання в Україні: як готуються і ціна змагань

Польоти на кулі – то не лише розвага. Мало хто знає, але вже 20 років поспіль українці їздять на європейські та світові чемпіонати з повітроплавання. Один з таких пройде вже цієї осені в Австрії.

Ціль на землі – білий тканинний хрест розміром 10 на 10 метрів. Просто з повітря пілот має влучити в нього спеціальним маркером – півтораметровим відрізком тканини. Що ближче до центру впаде маркер – то більше балів заробляє команда.

Хоча пілот піднімається в небо один, від тих, хто лишається на землі – залежить не менше. Автівка команди постійно рухається попереду кулі, доповідає про ситуацію на цілі, куди прямує пілот.

Дивіться: Ціна від $4 тис! Плюси і мінуси електричного велосипеда

Повітроплавання – дорогий спорт. Участь у змаганнях, тренування та спеціальне оснащення – усе це повністю лягає на плечі спортсменів. Хоча в багатьох країнах – зокрема в США, Литві та Польщі – цей вид спорту підтримує держава.

Усі майбутні пілоти повітряних куль проходять суворе медобстеження, вивчають теорію та удосконалюють практику.

До слова, під Києвом змагаються українські монстр-траки і квадроцикли.

Опубліковано Червень, 30 в 14:32



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.