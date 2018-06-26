Поїхав за ліками для дитини. У РФ заарештували українця Кияшка

Водночас Росія продовжує фабрикувати справи проти українців. У Нижньому Новгороді сьогодні висунули звинувачення у шпигунстві та контрабанді майору МВС України у відставці, а нині – адвокату Ігорю Кияшко. Його арештували ще 10 квітня.

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Кажуть, нібито він хотів придбати документацію і компоненти авіадвигунів до винищувача МІГ-29 . Захист українця відкидає звинувачення. За словами дружини, він поїхав до Нижнього Новгорода по ліки для трирічного сина, в якого стався рецидив золотистого стафілокока і ці медикаменти потрібно перевозити в холодильнику.

Але в Росії Ігор Кияшко перестав виходити на зв’язок. Адвокат каже, що нині не може додзвонитися до слідчого, щоб почати захищати українця. Наше МЗС вимагає, аби нашого консула допустили до затриманого.

До слова, уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що в українського політв’язня Олега Сенцова два громадянства.

Опубліковано Червень, 26 в 22:05



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