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Позбавляють втоми та подовжують життя: молодильні яблука на Сумщині

Диво-яблуня почала плодоносити на Сумщині. Працівники станції натуралістів, які доглядають за деревом, кажуть, і яблуня, і плоди мають чудодійні властивості.

Плодами вкрилася уся яблуня-сад. Такого врожаю, говорять місцеві, тут не бачили з десяток років, тож вже готуються консервувати яблука, бо вірять, що вони молодильні.

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Для туристів доглядальники заздалегідь збирають яблука та готують кришеники та варення. Рецепт його не розкривають – однак запевняють, аби зберегти магічні властивості готувати треба з любов’ю та не один день.

До слова, чим в Україні обробляють врожаї.

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