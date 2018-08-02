Позбавляють втоми та подовжують життя: молодильні яблука на Сумщині

Диво-яблуня почала плодоносити на Сумщині. Працівники станції натуралістів, які доглядають за деревом, кажуть, і яблуня, і плоди мають чудодійні властивості.

Плодами вкрилася уся яблуня-сад. Такого врожаю, говорять місцеві, тут не бачили з десяток років, тож вже готуються консервувати яблука, бо вірять, що вони молодильні.

Дивіться: Ягідний бізнес: що вирощувати, щоб заробити

Для туристів доглядальники заздалегідь збирають яблука та готують кришеники та варення. Рецепт його не розкривають – однак запевняють, аби зберегти магічні властивості готувати треба з любов’ю та не один день.

До слова, чим в Україні обробляють врожаї.

Опубліковано Серпень, 02 в 10:56



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.