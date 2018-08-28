Позика МВФ для України: плюси і мінуси

Долар рвонув. Сьогодні на міжбанківському валютному ринку за 1 зелений давали вже 28 грн. 9 коп. – на цілих 20 коп. більше, ніж напередодні. Майже на півгривні здорожчав і євро! Експерти ж навіть не беруться прогнозувати, яким буде курс восени, якщо Україні не вдасться домовитись з міжнародним валютним фондом.

Бо окрім дірки у бюджеті, до кінця року нам треба ще й віддати понад 1,5 млрд доларів міжнародним кредиторам. МВФ прибуде до Києва наступного тижня. Та відновлення союзу з ним для українців точно означатиме черговим здорожчанням комуналки.

А ось уряду слабкіша гривня – нині навіть на руку.

Міцна гривня, як не дивно, теж трохи підкачала держказну. Бюджет розраховували за курсом у середньому 29,5 грн. за долар. Натомість півроку зелений коштував плюс-мінус 27 грн. Тому надходження від податків на імпорт вийшли менші, ніж планували. Скоротилися і доходи від акцизів та ренти. Натомість видатки і далі хочуть збільшити.

Тим часом заповнити бюджетну дірку – нічим. Позичити гроші країні, яка призупинила співпрацю з МВФ, надзвичайно складно. А вже у вересні наша держава має повернути 700 млн доларів міжнародним кредиторам.

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Тож гроші потрібні терміново. Інакше – можливий навіть дефолт. Це підштовхнуло уряд на вимушену невигідну позику – під 9% річних.

Та позичене, понад 700 млн доларів ми одразу віддамо. А от далі без грошей МВФ ніяк. Адже до кінця року нам потрібно ще понад мільярд доларів, щоб міжнародним кредиторам їх і повернути.

6 вересня місія МВФ прибуде в Україну, але, окрім скорочення видатків бюджету, взамін на позику кредитор вимагав ще й найболючішого для політиків напередодні виборів – підвищення цін на газ для населення. І схоже, іншого виходу в уряду немає.

У тому, що вересневий візит МВФ закінчиться позитивно для нас, впевнені і в НБУ.

Позика МВФ стане сигналом для ЄС, Світового банку і інших міжнародних кредиторів – що нам можна зичити. Це допоможе стабілізувати ситуацію, зокрема, зупинити падіння гривні. І спокійно пережити вибори. Інакше – країну неминуче чекає прірва.

Фахівці ж сподіваються, що бюджет 2019-го, який уже у вересні має потрапити до парламенту, буде реалістичним, і нинішні проблеми не повторяться.

До слова, курс долара на міжбанку перевищив 28 грн.

Опубліковано Серпень, 28 в 20:01



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