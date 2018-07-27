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Прапор “ДНР” наче червона ганчірка: як ворог провокує бійців ООС на вогонь

Інколи дивуєшся витримці наших військових. В кількох сотнях метрів від них чітко видно прапор так званої “ДНР”. Бійці його розцінюють як провокацію, але вогонь не відкривають. Та зізнаються, як тільки буде наказ – цієї ганчірки там не буде.

Боєць на псевдо Вінні пригадує один із останніх обстрілів бойовиків. Зізнається, ворог настільки близько, що кулі калібру 7.62, які залітають у бійниці, інколи, страшніші за артилерію.

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Негода додала бійцям нової роботи. Зброя від сирості ржавіє набагато швидше, тож після чергування бійці чистять автомати, аби у важливий момент не підвели.

Вчора Факти ICTV писали, що наробила негода на Донбасі.

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