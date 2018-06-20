Працюють ентузіасти! На Черкащині облцентр екстреної допомоги може закритися

Сьогодні зранку в диспетчерській Черкаського центру екстреної допомоги справжній ажіотаж. Телефон не замовкає ні на мить. Майже всі виклики вкрай складні – спочатку ДТП, потім самогубець.

17-та бригада реанімації мчить до пацієнта – в нього серцевий напад. Карета швидкої має прибути на виклик за 7-8 хв, у таких ситуаціях важлива кожна секунда.

Медики прибувають вчасно. Через аномальну спеку у лежачого пенсіонера схопило серце. Стан чоловіка швидко стабілізують, міряють тиск і роблять кардіограму – його життю вже нічого не загрожує.

У тому, що доїхали і врятували – левова частка заслуги водія. Пан Владислав у невідкладній медицині працює вже 25 років. Хоча через маленьку зарплату навіть звільнявся, але потім знову сів за кермо швидкої.

Дивіться: Безкоштовна медицина для Донбасу – проект Геннадія Друзенка у Нових лідерах

Поза камерою Владислав зізнається, за таку зарплату можуть працювати тільки ентузіасти. Водій зі стажем отримує 5,5 тис грн, а новачки – взагалі мінімальну плату. На підвищення окладів в обласному центрі екстреної медичної допомоги бракує грошей, каже директор. Через низьку зарплату водії звільняються, а нові не приходять.

Цього року область збільшила фінансування центру екстреної допомоги майже на 20 млн грн, та на зарплатах це майже не позначилось. Гроші витрачають на паливо, підтримання техніки та оплату електрики.

Відсьогодні по всій Україні проблеми екстреної меддопомоги почали вивчати фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я. Їх моніторингову місію замовило МОЗ України. Вже у перший день експерти наголошують на катастрофічному недофінансуванні швидких.

Проблеми української екстреної допомоги фахівці ВООЗ вивчатимуть упродовж двох місяців. З їхніми висновками профільне міністерство розроблятиме програму подальшого розвитку швидкої допомоги, зокрема шукатиме додаткове фінансування.

Поміж тим, три дні тому у Кабміні назвали попередню суму, що знадобиться для розвитку екстреної допомоги – це близько 11 млрд грн.

До слова, в Україні можуть скасувати медогляд.

Опубліковано Червень, 20 в 22:15



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.