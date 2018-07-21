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Правила покупок: як заощадити гроші та час

Українці переоцінюють свої апетити. Викидають більше 20% харчів, які купують в надії все з’їсти. Ми такі не одні. В європейців на смітник взагалі йде третина продуктів. А це не лише удар по екології, але й великі гроші на вітер.

Найперше – чітко спланувати, що готувати протягом тижня. Друге – не набирати зайвого. Навіть, скажімо, круп.

Одне з головних правил – забаганок, сюрпризів і незапланованого – в чеку не більше 10%.

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Не йти до магазину голодним і об’єктивно оцінювати апетити. А є ще акції і ринкові стратегічні прийоми.

Ще один секрет правильної закупки – ревізія набраного.

Нагадаємо, Києв влітку перетворюється на суцільний Шанхай – стихійна торгівля, хаотичне паркування, тераси і МАФи у пішохідних зонах.

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