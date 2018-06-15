Правила риболовлі змінили: як і де можна закидати вудочку

Рибалити на човні пан Василь любить найбільше. Чекав, майже півроку коли риболовний сезон відкриється. Востаннє виходив на воду на Київському морі ще восени.

Тож напередодні чоловіка не злякав ані дощ, ані гроза. І сьогодні він вже з 5 ранку закидає вудочки. Щоправда, поки похизуватися нічим. А от за кілька десятків метрів колегам пана Василя пощастило більше. Ці хлопці й години не пробули на водоймі, як вже мають непоганий вилов.

Хоч вилов добрий, рибалки переконують, кількість – не головне. Виходять на багатогодинну риболовлю зі спінінгами та вудочками задля задоволення. Вдома залишають буденні справи і просто насолоджуються. Тож і більшу частину риби піймавши, одразу відпускають.

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Та чимало рибалок сюди приїжджають не лише відпочити, кажуть у київському рибохоронному патрулі. З настанням ночі наловити риби намагаються і браконьєри. І роблять це у вкрай жахливий спосіб.

Використовують сітки, електровудочки і навіть вибухівку. За останні два місяці, поки був нерестовий сезон, лише на Київщині рибоохоронці провели майже півтисячі рейдів. Виявили понад тисячу порушень.

Браконьєри завдали державі збитків на майже 245 млн грн. Щоправда за останній рік порушників поменшало, переконує Володимир.

Тож з початком нового сезону рибалкам вкотре нагадують, за один день вони мають право на улов до 3-х кг. До того ж аби не зникала популяція риб – малька треба відпускати.

Приміром, якщо сом менше 70 см чи лящ не досяг 32-х. За кожне з цих порушень доведеться заплатити штраф до 600 грн. Тож, якщо ви любите посидіти з вудочкою, нехай вам на гачок потрапляє риба лише велика.

До слова, де на Азові закритий доступ до пляжів.

Опубліковано Червень, 15 в 15:38



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