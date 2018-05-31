Правильний солод та ячмінь – секрети пивоваріння з Мюнхену

Від перевірки солоду до пастеризації. Тут з основ вчать ремесла пивоваріння. Наприклад, як пахне якісний солод. Зі звичним ароматом хліба, відтінком карамелі або ж чорного шоколаду. Тут кожен студент може створити власне пиво.

Щоб зварити пиво в металевих котлах, треба прочитати не одну книжку. Для новачків усе починається в бібліотеці. Знання суворо оцінюють на першому курсі.

У Вайнштефані гігантські бібілотеки – можна засидітись на день. Більшу частину знань про харчові технології студенти черпають із цих фоліантів. Німці надто цінують ерудованість, тож ліниві до практики не дійдуть.

Дивіться: Cерфінг без океану: де у Мюнхені серед міста підкорюють хвилі

Хімія, фізика, біологія, складні математичні розрахунки і формули. Спочатку – саме така буденність факультету пивоваріння. Кому точні науки даються непросто, допоможе безкоштовний факультатив.

Та спраглі до знань не обмежуються формулами. Студенти Мюнхенського технологічного університету вільні відвідувати тисячі різних лекцій. Паралельно з пивоварінням можна вивчати архітектуру чи медицину і навіть скласти іспит. Можливість приваблива. Утім студентів зазвичай поглинає свій факультет.

Варити пиво для цих студентів – ціла наука. 6 років – ти професіонал. У доступі сучасна техніка, найбільша у Європі лабортаорія з пивоварніня, ще й можливість відвідувати з понад тисячу різних лекцій, звісно якщо є час.

До слова, Coca-Cola випустила алкогольний напій.

Опубліковано Травень, 31 в 19:43



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.