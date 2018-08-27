Премію Стуса 2018 отримав Борис Ґудзяк: хто він і за що нагороджений

Лауреатом премії імені Василя Стуса 2018 року став єпископ Української греко-католИцької церкви та президент Українського католицького університету Борис Ґудзяк.

Він є першим представником духовенства, якого відзначили цією премією. Сам єпископ, виступаючи з промовою заявив, що для нього – то велика честь, бо з юності виховувався на спадщині Стуса та інших дисидентів.

Голодував на заклик Чорновола. Упевнений, саме їхня творчість показувала українцям шлях до свободи.

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Відтепер, його і так визначна постать, стала в ряд із понад шістдесятьма інших видатних письменників та авторів.

Нагадаємо, український звукорежисер, технічний директор студії LeDoyen Олег Кульчицький номінований на американську телевізійну премію Еммі в категорії Кращий звук.

Опубліковано Серпень, 27 в 11:23



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