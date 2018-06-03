Пробіг під каштанами 2018: Біжу заради маленьких сердець

Пробіг під каштанами у столиці вже традиційний – 26-і змагання бігунів. Їх тисячі. І маленькі, і дорослі.

Гасло цьогорічного пробігу – Біжу заради маленьких сердець. Збиратимуть гроші для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії.

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За попередніми даними на старт вийшло більше 13 тисяч учасників і рекордна кількість корпоративних команд – більше, ніж 350.

О 10 ранку провели розминку, а об 11 ранку стартував сам пробіг.

Вчора Факти ICTV писали про два десятки яхт, які змагались у регаті на Дніпрі.

Опубліковано Червень, 03 в 14:19



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