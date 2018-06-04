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Пробіг під каштанами 2018: як 13 тис. учасників рятували серця дітей

Понад 13 тисяч учасників. У столиці напередодні пройшов традиційний вже 26-й Пробіг під каштанами. Гасло цьогорічних змагань – Біжу заради маленьких сердець.

Збирали гроші для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії.

Учасники сплачують внесок – 150 гривень. Усі кошти передадуть дітям із вадами серця.

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У рамках заходу відбулося 5 забігів: Пробіг у ходунках, Дитячий Пробіг, Пробіг мужніх – для людей в інвалідних візках, Спортивний Пробіг – для професійних спортсменів і тих, хто біжить на результат, та Благодійний Пробіг.

Раніше Факти ICTV писали про два десятки яхт, які змагались у регаті на Дніпрі.

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